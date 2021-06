Zum Tod von Friederike Mayröcker : Ein Leben für die Dichtung

Wien Sie hat viele hundert Gedichte geschrieben, mehr als 100 Bücher veröffentlicht – und ist mit allen bedeutenden Literaturpreisen geehrt worden. Jetzt ist die große österreichische Dichterin im Alter von 96 Jahren gestorben.

Im Alter von 96 Jahren ist sie jetzt in Wien gestorben, und noch vor zwei Jahren erschienen von ihr munter gesammelte Gedanken, Gesprächsfetzen, Eingebungen, Wörterreihungen, wie es die Sprache und der Geist gerade hergaben, also wild und anarchisch. „da ich morgens / und moosgrün. / Ans Fenster trete“ heißt das feine Suhrkamp-Buch, das nicht nur wegen des eigensinnigen Titels auf keiner Bestsellerliste auftauchte. Ihre Dichtung war immer schon zeitlos und darum immer schon aus der Zeit gefallen. Botschaften für Liebhaber und bedenkenlos Neugierige. Ihre Texte richten sich an Leser, die nicht sofort das, was sie da lesen, in ihre Welt übersetzen und verständlich machen. Noch im letzten Mayröcker-Buch findet sich diese Weisung: „Verehrte Lauscher und Lauscherinnen, versuchen sie nicht das Geheimnis dieses Textes zu lüften.“