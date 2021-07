Diese Regeln gelten im Urlaub : Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach ganz Spanien

Der Außenbreich einer Bar in Palma, Mallorca (Archivfoto). Foto: dpa/Clara Margais

Madrid In Spanien steigen die Infektionszahlen wieder stark an. Darum stuft die Bundesregierung ab dem 27. Juli ganz Spanien und damit auch Mallorca und die Kanaren als Hochinzidenzgebiet ein. Damit gilt eine Reisewarnung. Ein Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden – diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Das Land Spanien mit seinen Urlaubshochburgen Mallorca oder Gran Canaria interessiert zahlreiche Reisende.

Spanien zählte zu den Ländern, die von der zweiten Corona-Welle direkt zu Beginn und besonders hart getroffen wurden. Zuletzt lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz weit über der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (333,43, Stand 22. Juli, Quelle: Ministerio de Sanidad). Auf den Baleareninseln, also Mallorca, Ibiza , Menorca und Formentera, liegt die Inzidenz mit 365,50 (Stand 22. Juli, Quelle: Ministerio de Sanidad) sogar noch höher. Auf den Kanaren mit Teneriffa , Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura sind die Infektionen ebenfalls hoch. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei 220,09 (Stand: 22. Juli, Quelle: Ministerio de Sanidad). Das Auswärtige Amt hat nun ganz Spanien ab 27. Juli als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien wird dann deutlich gewarnt.

Welche Teile von Spanien gelten als Risikogebiet?

Darf man als Tourist nach Spanien einreisen?

Was ist bei der Einreise zu beachten?

Für alle Reisenden, die aus einem Risikoland oder -gebiet kommen besteht die Verpflichtung, ein negatives Corona-Testergebnis mit sich zu führen. Deutschland zählt derzeit nicht als Risikogebiet (Stand: 6. Juli), von hier aus ist also im Grundsatz kein Testnachweis nötig. Das Testergebnis kann ein PCR- oder ein Antigen-Schnelltest sein. Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen sein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform vorliegen und auf Deutsch, Englisch oder Spanisch verfasst sein. Folgende Informationen muss der Nachweis mindestens enthalten: Vor- und Nachname des Reisenden, Datum der Testabnahme, Art des Testverfahrens, das Land, in dem der Test durchgeführt wurde, sowie die Bestätigung, dass keine Corona-Infektion vorliegt (negatives Testergebnis).