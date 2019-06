Düsseldorf In dieser Woche schauen sich Chefredakteur Michael Bröcker und sein Kollege Daniel Fiene die Trends über Online-Nachrichtenkonsum an.

Eine heiße Woche steht an. Sowohl von den Temperaturen her, als auch was den Terminplan von Chefredakteur Michael Bröcker angeht. Daniel Fiene beschäftigt sich mit den Trends des Digital News Reports vom Reuters Institute of Journalism. In Deutschland fällt im Gegensatz zu anderen Ländern auf: Bei sehr jungen Nutzern ist in den letzten 12 Monaten Instagram die Nachrichtenquelle Nummer Eins geworden.