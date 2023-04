Gaming-Handheld von Valve Windows 11 auf dem Steam Deck – Pro und Contra

Die gute Nachricht: Die Spieleleistung ist deutlich höher. Am Beispiel von Dark Souls 3: Lief dieses zuvor nur mit niedrigen Einstellungen und am besten in der nativen Steam-Deck-Auflösung von 1280x800, sind mit Windows problemlos mittlere Einstellungen und 1080p auf dem Fernseher möglich. Das ist beachtlich. Zweites Beispiel Everspace 2: Der aktuelle Weltraum-Shooter läuft unter SteamOS nur mit herben Rucklern. Unter Windows ist flüssiges Spielen selbst in mittleren Einstellungen in der Standard-Auflösung möglich. Drittes Beispiel Vampire Survivors: In dem Bullet-Hell-Shooter drängt sich gegen Ende einer Runde Gegner an Gegner auf der Bildfläche. Unter SteamOS wird das zur Dia-Show. Unter Windows muss das Steam Deck zwar auch ganz schön ackern, aber es bleibt spielbar.