“Final Fantasy XIV: Dawntrail“-Preview Naoki Yoshida begeistert FF14-Fans mit Details zur Erweiterung „Dawntrail“

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht der Kontinent Tural, der im Westen der bisher bekannten Welt liegt. Die pluralistische Gesellschaft in der Hauptstadt Tuliyollal befindet sich in einem Umbruch, denn zu Beginn der Handlung entbrannt ein Streit um die Herrschaft über die Metropole. Und unsere Helden - wie sollte es anders sein - stolpern mitten in die Machtkämpfe hinein und müssen mitentscheiden, wer zukünftig die Krone tragen soll. Und damit die Macht über ein Land besitzt, das optisch an den südamerikanischen Kontinent angelehnt ist. Im Trailer entdecken wir überall Details, die uns an Maya-Ruinen, Dörfer in den Anden oder die imposante Ruinenstadt Machu Picchu erinnern.