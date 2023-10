Energiesparen in Rommerskirchen PV-Anlage auf dem Rathausdach installiert

Erst im Mai wurde die Roki Solar GmbH per Ratsbeschluss gegründet, jetzt hat sie gerade das zweite Projekt abgeschlossen – zumindest fast: Auf dem Dach des Dienstleistungszentrums am Rathaus Rommerskirchen sind jetzt die Solarmodule installiert worden. Angeschlossen sei die Anlage noch nicht, wie die Gemeinde mitteilt. „Das soll aber in Kürze der Fall sein, der Anschluss der Anlage steht kurz bevor“, erklärt Daniela Parente, Leiterin des Bauverwaltungsamtes. 72 Module beinhaltet die PV-Anlage, die 29,88 Kilowattpeak produzieren kann, sobald sie in Betrieb geht.