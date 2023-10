Von „Alan Wake“ bis „Resident Evil“ 10 Horror-Games für einen schaurigen Halloween-Abend

Um in die passende Grusel-Stimmung zu kommen, kommt es natürlich auf das richtige Unterhaltungsprogramm an. Neben gruseligen Filmen und Serien bieten sich auch die zahlreichen Horror-Games an, die in regelmäßigen Abständen erscheinen. Klassiker wie „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ bieten stundenlange Unterhaltung und lassen einem so richtig schön das Blut in den Adern gefrieren.