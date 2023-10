E-Sports in Deutschland Das müssen Sie zur Virtuellen Fußball-Bundesliga wissen

Als erster Bundesligist wagte sich 2015 der VFL Wolfsburg in den Bereich E-Sports vor. Der Verein stellte nicht nur ein eigenes Team auf, sondern richtete auch einen Gaming-Bereich in der Volkswagen Arena ein. Der FC Schalke gehört ebenfalls zu den Vorreitern innerhalb der deutschen E-Sports-Branche. So verfügt der Klub neben der Fifa-Abteilung auch über ein international erfolgreiches „League of Legends“-Team.