“Star Ocean: The Second Story R“ im Test Die glorreiche Rückkehr eines echten Rollenspiel-Klassikers

Ganze 23 Jahre ist es her, dass Square Enix und tri-Ace mit „Star Ocean: The Second Story“ einen gelungenen Mix aus Science-Fiction und Fantasy veröffentlichten. Die Geschichte von Claude, Rena und der Hexenkugel hat heute noch viele Fans. Und so ist es nicht verwunderlich, dass 2023 ein Remake des erfolgreichen Rollenspiels auf den Markt kommt. Wir haben „Star Ocean: The Second Story R“ auf der Gamescom angespielt und durften jetzt die Vollversion testen.