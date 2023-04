“Dead Island 2“ im Test In Hell-A ist die Hölle los

Verlassene Dörfer, brennende Städte oder gruselige Wälder - das ist das Setting, in dem die meisten Zombie-Games spielen. Schließlich stellen wir uns genau so die perfekte Zombie-Apokalypse vor. „Dead Island 2“ hebt sich davon aber schon in den ersten Minuten ab. Nach einem dramatischen Flugzeugabsturz finden wir uns im sonnigen Hell-A wieder. Unsere hirnlosen Gegner schlurfen an Palmen vorbei, waten durch das kristallklare Wasser der luxuriösen Poolanlagen oder verrotten in Marmorbädern. Und so wundern wir uns schnell über den Kontrast zwischen Endzeit und Urlaubsfeeling.