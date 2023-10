Krieger des Lichts erobern Europa Square Enix feiert „Final Fantasy XIV Fan Festival“ in London

Außerdem hatten die Fans die Möglichkeit, neue Inhalte schon vor der Veröffentlichung zu testen. In kleinen Gruppen konnten sie sich am Boss Asura versuchen, der mit dem Release von „Dawntrail“ im Spiel verfügbar sein wird. Dazu hatte Square Enix in Zusammenarbeit mit Hardware-Hersteller Alienware zahlreiche PCs aufgestellt. Vielen Gruppen gelang es, den bewegungsintensiven Kampf erfolgreich zu meistern. Damit sind sie bestens vorbereitet, wenn das Add-On im Sommer 2024 erscheint. Obwohl einige Besucher über Verbindungsprobleme klagten, waren die Spiel-Stationen über beide Festival-Tage gut besucht. Einige Fans stellten sich sogar mehrfach an, um den neuen Inhalt auszuprobieren.