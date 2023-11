Film zu Kult-Game „The Legend of Zelda“ soll ins Kino kommen

„Zelda“ liegt damit im Hollywood-Trend: In jüngster Zeit gab es mehrere erfolgreiche Videospieladaptionen, darunter die HBO-TV-Serie „The Last of Us“ und der Horrorfilm „Five Nights at Freddy's“, der in den vergangenen zwei Wochen an der Spitze der US-Charts stand. „Der Super Mario Bros. Film“ spielte nach seinem Kinostart im April 1,36 Milliarden Dollar ein. Er ist damit der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2023 nach „Barbie“.