Kolumne Der Ökonom : Wenn sich Wettbewerbshüter irren

Die EU-Kommissarin Margrethe Vestager, hier bei einer Pressekonferenz in Polen, gilt als durchsetzungsfähige Hüterin des Wettbewerbs. Foto: dpa/Piotr Nowak

Düsseldorf Es gibt Fusionen, die einer Industrielogik folgen und den Wettbewerb nicht behindern. Die EU darf sie nicht verbieten.

Die mächtigste Dienststelle in der Europäischen Kommission ist die Generaldirektion Wettbewerb. Sie wird geleitet von der ebenso energischen wie kundigen dänischen Kommissarin Margrethe Vestager. Und die Konzerne fürchten die Wettbewerbskommissarin, weil sie das Recht unerbittlich gegen die Großen der Wirtschaft wie Google, Apple, Gazprom oder Mastercard durchsetzt.

Doch wie fast immer bei einem solchen rigorosen Vorgehen wird manchmal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die Furcht vor langwierigen Verfahren und harschen Urteilen lässt Fusions- und Scheidewillige bisweilen Wege gehen, die schädlicher sind. Betroffen davon war zuletzt ein Konzern, der bislang so gut wie alles falsch gemacht hat, aber in seinen klügeren Plänen ausgerechnet von der Kommission gestoppt wurde. Es geht um Thyssenkrupp. Der Stahl- und Investitionsgüterkonzern wollte die Hochofensparte mit dem indischen Unternehmen Tata Steel verschmelzen und sein Aufzugsgeschäft an die finnische Kone-Gruppe verkaufen.