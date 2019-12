Kolumne Der Ökonom : Die Wut auf die Eliten

Düsseldorf Wer gegen etablierte Politiker mobilisiert, hat gute Aussichten, Wahlen zu gewinnen – wie jüngst die um die SPD-Spitze. Das Phänomen könnte noch immer eine Folge der Finanzkrise von 2008 sein.

Der Erfolg des Duos reiht sich in die jüngsten Ereignisse ein, in denen Außenseiter gewinnen, indem sie die etablierten Eliten angreifen. Im Grunde verlief die Wahl bei allen inhaltlichen Unterschieden nach der gleichen Logik ab wie die Brexit-Entscheidung in Großbritannien oder die Erfolge der Fünf-Sterne-Bewegung des Kabarettisten Beppe Grillo in Italien.