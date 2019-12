Kolumne Der Ökonom : Das gegängelte Individuum

Gerade in der Klimapolitik sind Verbote - wie etwa für das Billigfliegen bei dieser Demonstration von „Fridays for Future“ - sehr populär. Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf In unserer Rechtsordnung hat die Freiheit des Individuums eine überragende Stellung. Umso erstaunlicher ist das Bestreben der Politik, diese Freiheit ständig einzuschränken.

Das Recht des Individuums etwa in Erbangelegenheiten geht so weit, dass jemand sogar seine Kinder enterben kann. So kann ein Erblasser die Abkömmlinge lediglich auf den Pflichtteil setzen, das heißt auf nur die Hälfte seines Erbes. Im Rahmen des Berliner Testaments können die Ehegatten ihren Partner oder ihre Partnerin sogar als Alleinerben einsetzen und damit das Erbe der Kinder zumindest aufschieben. Das Beispiel zeigt, wie hoch etwa im Erb- oder Personenstandsrecht der Wille des Individuums gewichtet wird. In anderen Rechtsfeldern gibt es ähnliche Beispiele.