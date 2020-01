Kolumne Der Ökonom : Handelskrieg mit grünen Zöllen

Der Green Deal der EU-Kommission sieht CO2-Abgaben für Importe vor. Damit könnte Brüssel einen neuen Handelskrieg auslösen.

Doch einige Instrumente sind bedenklich. Die Chefin der Brüsseler Kommission hat nämlich CO 2 -Ausgleichsabgaben an der Grenze vorgeschlagen. Das sind Zölle auf Importgüter, für die ausländische Hersteller keine vergleichbaren CO 2 -Steuern wie in der EU zahlen. Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayer, hat dafür das Beispiel einer Zwiebel angeführt. Deren Produktion kostet in der EU 30 Cent, während in Neuseeland nur 20 Cent für Herstellung und Transport anfallen. Zwiebeln von Down Under würden einheimische Produkte verdrängen. Gleichzeitig würde der CO 2 -Ausstoß durch den Transport steigen. Hier setzt die Ausgleichsabgabe ein und verhindert Öko-Dumping. So der einfache Gedanke. Ja man könne, so die Verfechter der Abgabe, andere Länder damit zur Einführung einer CO 2 -Bepreisung zwingen und einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen.