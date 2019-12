Kolumne Der Ökonom : Ideenlose Konzerne

Düsseldorf Führende Unternehmen in Deutschland und den USA kaufen mit großen Summen Aktien zurück. Ihnen fehlt eine Investitionsidee.

Jedes Unternehmen lebt von einer Geschäftsidee und dem Drang zur Investition. Nur so können Firmen wachsen und für Kunden attraktiv bleiben. Um so mehr fällt auf, dass viele Großkonzerne sowohl in den USA wie in Deutschland, in jüngster Zeit in großem Stil Aktien zurückkaufen. Das ist das exakte Gegenteil einer Investition. Die Unternehmen vermindern ihr Betriebsvermögen.