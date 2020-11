Wirtschaft in der Corona-Krise : Der Linksruck in der Ökonomie

Der Linksruck in der Ökonomie

Wirtschaft in der Corona-Krise

Auch die deutschen Wirtschaftswissenschaftler diskutieren seit Neuestem heftig über die neue Rolle des Staates.

Die deutsche Volkswirtschaftslehre ist geprägt durch das ordnungspolitische Denken Walter Euckens und dessen wichtigsten Schülers in der Politik, Ludwig Erhard. Staatseingriffe, Umverteilung und Konjunkturprogramme mit einhergehender öffentlicher Verschuldung ist dieser Schule höchst suspekt. Nur in den 60er und 70er Jahren fanden die keynesianischen Ideen der Globalsteuerung und der Defizit-Finanzierung im Abschwung vorübergehend Eingang in die Welt der deutschen Wirtschaftswissenschaft.