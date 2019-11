Kolumne Der Ökonom : Staatswirtschaft bei E-Mobilität

Mit hohen Prämien will Berlin die Autoindustrie auf den Elektroantrieb umstellen – eine teure und riskante Strategie.

Die Sorge um die Erderwärmung macht nun den Staat zum zentralen wirtschaftlichen Akteur, der die Richtung der ökonomischen Entwicklung steuern will. So will er mit massiven Anreizen Deutschlands wichtigste Branche, die Autoindustrie, fit für den Umbau auf Elektroantriebe machen. Der in einer sozialen Marktwirtschaft richtige Weg zu einer CO 2 -freien Wirtschaft wäre, das schädliche Klimagas durch Steuern oder Emissionszertifikate so teuer zu machen, dass die privaten Akteure von sich aus nach Alternativen suchen. Anders die Bundesregierung. Als trotz des Zuschusses von 4000 Euro statt der geplanten Million an neuen E-Autos noch nicht einmal 100.000 gekauft wurden, hat Berlin mal eben eine Anhebung der Prämie um 50 Prozent beschlossen.