Impfdesaster in der EU : Zu spät, zu wenig, zu inkompetent - warum Brüssel und Berlin bei der Impfstrategie versagten

Impfdesaster in der EU

Meinung Experten wie der Gesundheits-Mäzen Bill Gates hatten schon im April des vergangenen Jahres dazu aufgerufen, Produktionskapazitäten für den Impfstoff in großem Stil aufzubauen. Bei der EU-Kommission kamen die Mahnungen offenbar nicht an.

Die Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Kommission ist ein ziemliches Fiasko. Das müssen wohl selbst die glühendsten Europäer zugeben. Auch die deutsche Politik hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, immerhin hatte Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft inne. Zu wenig, zu spät, zu inkompetent, so kann man das Drama zusammenfassen.

Wie die britische Wirtschaftszeitung „Financial Times“ jüngst berichtete, haben die USA und Großbritannien pro Kopf sieben Mal so viel wie die EU für die Entwicklung von Impfstoffen und den Ausbau von Produktionsstätten investiert. Ökonomen um den Nobelpreisträger Michael Kremer hatten schon im Mai berechnet, dass die EU rund 50 Milliarden Euro in den Aufbau unterschiedlicher Fertigungskapazitäten zur Impfstoffherstellung investieren sollte. Bill Gates, der sich mit dem Impfen auskennt, hatte schon im April, auch in deutschen Zeitungen, deutlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, Produktionskapazitäten aufzubauen.