Kursplus von 20 Prozent : Vodafone-Ableger Vantage schafft Aufstieg in den M-Dax

Nach einem Kursplus von 20 Prozent in nur sechs Monaten wird die Vodafone-Ausgründung Vantage Towers Mitglied im M-Dax-Index, in dem viele mittelgroße Konzerne zusammengefasst sind. Das gab die Deutsche Börse in der Nacht zum Samstag bekannt. Damit gehört die in ganz Europa aktive Funkturmfirma zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen, die unterhalb des künftig auf 40 Werte erweiterten Deutschen Aktienindex (Dax) folgen.