„Die Höhle der Löwen“-Star Carsten Maschmeyer : „Den Börsenwert von Tesla sehe ich kritisch“

Interview Köln Am 6. September startet die neue Staffel „Die Höhe der Löwen“. Im Interview spricht Investor Carsten Maschmeyer über Millionenbewertungen für Start-ups, seine Wünsche an die nächste Bundesregierung – und Parteispenden vor der Wahl.

Ab Montag sucht Carsten Maschmeyer in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ wieder nach vielversprechenden Start-ups. Seit der dritten Staffel ist der Milliardär in der Sendung dabei. Doch auch abseits der Fernsehkameras ist er umtriebig, investiert seit Jahren in Start-ups. 15 Minuten pro Person sind am Medientag von „Die Höhle der Löwen“ für Einzelinterviews vorgesehen. Doch Maschmeyer sind die Themen wichtig, um die es gehen soll. Also verdoppelt er kurzerhand die Zeit.

Als die Corona-Pandemie sich im vergangenen Jahr weltweit ausbreitete, fürchteten viele, dass dadurch die Finanzierung von Start-ups sehr viel schwieriger würde. Das Gegenteil ist passiert. Deutsche Start-ups bekommen von Investoren so viel Geld wie nie zuvor – selbst wenn man sich nur per Video-Konferenz austauschen kann. Was ist da los?

Maschmeyer Start-ups sind in der Tat so hoch wie nie zuvor bewertet. Wer jetzt als Investor startet und ein Portfolio aufbaut, muss sehr teuer einsteigen und hoffen, dass sich der Markt in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter so gut entwickelt. Wer allerdings schon ein Portfolio hat, profitiert davon aktuell umso mehr. Ein Beispiel: Unsere Beteiligung an Stocard...

... ein Mannheimer Start-up, das eine Kundenkarten-App entwickelt hat und kürzlich vom schwedischen Bezahldienst Klarna angeblich für einen dreistelligen Millionenbetrag übernommen wurde...

Maschmeyer Genau. Da sind wir auf einer Bewertung von vier Millionen Euro eingestiegen und haben nun die Hälfte der Kaufsumme in bar bekommen und die andere Hälfte in Klarna-Aktien. Wer also ein schönes Portfolio hat, freut sich momentan über die gestiegenen Bewertungen.

Also sehen Sie nicht die Gefahr einer Spekulationsblase wie Anfang des Jahrtausends? Damals sind die Bewertungen von Technologie-Firmen auch rasant gestiegen und dann sind viele Start-ups brutal abgestürzt.

Maschmeyer Heute ist vieles fundamentaler als damals. Damals bekam man ja als Firma schon die erste Million, wenn man eine Visitenkarte hatte, auf der irgendwas mit Internet stand. Heute sind viele Bewertungen aus meiner Sicht gerechtfertigt – aber eben nicht alle, zum Beispiel bei Lieferdiensten.

Start-ups wie Gorillas, die Lieferungen von Lebensmitteln innerhalb von zehn Minuten versprechen, werden teilweise ein Jahr nach der Gründung mit Milliardenbeträgen bewertet – obwohl sie hohe Verluste machen.

Maschmeyer Lieferdienste wie Gorillas sind bisher sehr optimistisch bepreist. Wie gesagt: Es gibt auch Überbewertungen. Auch den Börsenwert von Tesla sehe ich kritisch. Die traditionellen Hersteller haben ja inzwischen bewiesen, dass sie so langsam auch etwas von E-Mobilität verstehen. Der Wettbewerb wird also zunehmen.

Sehen Sie umgekehrt auch Übertreibungen bei Start-ups im Finanzbereich? Auch da gibt es ja zahlreiche Milliardenbewertungen inzwischen.

Maschmeyer Da ist die Lage aber auch anders als in der Automobilindustrie. Die europäischen Banken haben jahrelang alles verschlafen und brauchen jetzt Hilfe von Fintechs. Die Banken haben ja nicht mal an das Thema Kryptowährungen geglaubt. Ich glaube daher, dass sich Banken in Zukunft zum Beispiel um Themen wie Regulierung kümmern werden, während sich Gründerinnen und Gründer mit tollen Dienstleistungen um die Kunden kümmern.

Wenn genug Kapital da ist und auch tolle Start-ups – braucht es dann überhaupt staatliche Unterstützung durch Kapital?

Maschmeyer Der Staat muss definitiv start-up-freundlicher werden. Er ist zum Beispiel der größte Auftraggeber in Deutschland, meidet bei eigenen Auftragsvergaben aber Start-ups. Das muss sich dringend ändern! Und auch in der Verwaltung und den Schulen müssen wir digital besser werden. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass Kinder schon in der Grundschule programmieren lernen. Programmiersprache ist in Zukunft die wichtigste Sprache.

Sollte es dafür nach der Wahl ein Digitalministerium geben auf Bundesebene?

Maschmeyer Absolut! Ich wäre froh, wenn wir ein Digitalministerium bekommen. Es gibt ja auch eins für Landwirtschaft – dabei sind wir nicht mehr im Agrar-, sondern im Digitalzeitalter.

Ihr Löwen-Kollege Georg Kofler hat der FDP 750.000 Euro gespendet – unter anderem, weil er eine Regierungsbeteiligung der Grünen verhindern will. Spenden Sie auch?