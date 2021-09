Leitindex künftig mit 40 Konzernen : Börse benennt Aufsteiger – diese zehn Unternehmen sind neu im Dax

Frankfurt/Main Für den deutschen Leitindex Dax steht die wohl tiefgreifendste Reform in der Geschichte des Deutschen Aktienindex an: Künftig sollen 40 Unternehmen gelistet werden. Seit Wochen wird gerechnet, nun stehen die zehn Aufsteiger-Konzerne fest.

Zuwachs für den Dax: Der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus und neun weitere Konzerne steigen in den Dax auf. Das teilte die Deutsche Börse am Freitagabend in Frankfurt mit. Erstmals wird der Kurszettel des Deutschen Aktienindex am 20. September 40 statt 30 Laufnummern haben.