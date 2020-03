Handelskonzerne : Minister kritisieren Adidas für Mietenstopp

Auch Vermieter und Mieterbund sind erzürnt, dass Handelskonzerne ihre Mietzahlungen stoppen. Der SPD-Chef beklagt mangelnden Anstand. Der Adidas-Chef sagt nun, an private Vermieter wolle man weiter zahlen.

(dpa/RP) Der Stopp von Mietzahlungen für Ladenlokale löst eine Welle der Empörung aus. Minister, Mieterbund und Haus & Grund kritisierten das Vorgehen scharf. Ketten wie Deichmann und H&M sowie Markenhersteller wie Adidas haben Mietzahlungen für ihre Filialen in Deutschland eingestellt, nachdem diese wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen mussten. Deichmann sprach von einer „präventiven Maßnahme, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu erhalten“. H&M stoppte die Zahlungen für 460 derzeit geschlossene Filialen in Deutschland.

Auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kritisierten das Verhalten von Adidas. „Selbst die größten Herausforderungen an die Gesellschaft als Ganzes halten manche Strategen nicht davon ab, den eigenen Vorteil an die erste Stelle zu setzen“, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans unserer Redaktion. „Dass Konzerne mit Rekordgewinnen in der Vergangenheit und hohen Rücklagen von der Möglichkeit des Mietaufschubs Gebrauch machen, die für Privathaushalte und Gewerbetreibende in einer wirtschaftlichen Notlage geschaffen wurde, ist jenseits allen gemeinschaftlichen Anstands.“ Verhaltensweisen wie diese seien die Ursache immer komplizierterer Gesetze.

In Deutschland sind Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen weiter verpflichtet, Mieten zu zahlen. Jedoch kann ihnen bei Rückständen im Zeitraum von 1. April bis 30. Juni 2020 zunächst nicht gekündigt werden. Mit dem Notfallgesetz will die Politik verhindern, dass Mieter ihr Zuhause verlieren und Ladenmieter ihre berufliche Existenz. Wer in Rückstand gerät, hat bis Ende Juni 2022 Zeit, um ausstehende Mieten zu begleichen. Dafür kann der Vermieter in der Regel vier Prozent Verzugszinsen in Rechnung stellen.