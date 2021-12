Tipps von Haus & Grund Moers : Weihnachtsdeko: Was Mieter dürfen und was nicht

Weihnachtsdeko: Was Mieter dürfen und was nicht

Moers Lichterketten, Kerzen im Treppenhaus, Fassadenschmuck – im Advent werden Häuser gerne geschmückt. Mieter dürfen sich dabei aber nicht alles herausnehmen, wie der Eigentümerverein Haus & Grund Moers informiert.

Fassade Wer die Außenseite der Wohnung dekorieren will, darf die Fassade dabei nicht beschädigen, muss die Deko aber zugleich sicher befestigen. Wenn die Nachbarn nicht gestört werden, ist alles in Ordnung. Problematisch wird es, wenn zum Beispiel eine lebensgroße Weihnachtsmann-Figur die Hauswand hochklettern soll: „Um solch eine Deko sicher anzubringen, muss man in die Fassade bohren. Das ist eine bauliche Veränderung, für die man die Zustimmung des Vermieters benötigt“, erinnert Buser. Ist die Figur nicht ausreichend befestigt und fällt deswegen auf die Straße, haftet nämlich der Hauseigentümer für die Schäden. Vermieter können sich im Zweifel mit Fragen zum Thema an den Verein Haus & Grund Grafschaft Moers wenden.