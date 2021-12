Nachfolge von Ulrich Lehner : Post-Chef Frank Appel soll Telekom kontrollieren

Bonn Der Dax-Konzern Deutsche Telekom sucht einen neuen Aufsichtsratchef. Top-Kandidat ist Frank Appel.Die spannende Frage ist, ob er den neuen Job zusätzlich macht oder ob er relativ bald bei der Post aufhört. Nachfolger könnte gut die Finanzchefin sein.

Neuer Aufsichtsratschef der Telekom wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Frank Appel, Vorstandsvorsitzender von Deutsche Post DHL . Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Bezug auf mehrere Quellen. Demnach könnte das Präsidium des Telekom-Aufsichtsrates sich am 15. Dezember für Appel entscheiden. Er würde das Amt im April übernehmen. Dann könnte Aufsichtsratschef Ulrich Lehner (75) in den Ruhestand treten. Ursprünglich war geplant, dass Ex-BMW-Chef Harald Krüger sein Nachfolger wird, doch der zog seine Kandidatur zurück.

Die dahinterstehenden Überlegungen klingen logisch: Schon Ex-Postchef Klaus Zumwinkel war Vorsitzender des Telekom-Aufsichtsrates. Frank Appel leitet den Weltkonzern Post mit rund 550.000 Beschäftigten seit 2008. Er hat einen guten Ruf bei der Politik und am Kapitalmarkt. Es spräche also auch aus Sicht der Bundesregierung einiges dafür, ihm das Amt zu übergeben. Der Bund hält an Post und Telekom große Anteile.