Nach Rücktrittsankündigung von Kanzler Schallenberg : Auch Österreichs Finanzminister Blümel will zurücktreten

Auch Österreichs Finanzminister Blümel will zurücktreten

Für seinen Rücktritt gab Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) familiäre Gründe an. Foto: dpa/Hans Punz

Wien In einem Statement sagte der ÖVP-Politiker, er habe sich dazu entschieden, die Politik zu verlassen. Gernot Blümel galt als enger Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der am Donnerstag seinen Rückzug als ÖVP-Parteichef bekanntgegeben hatte.

Der Rückzug von Österreichs Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat mehrere Rücktritte innerhalb der Regierungsmannschaft der Volkspartei ausgelöst. Nachdem Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) seinen Rücktritt ankündigte, will nun auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) seinen Posten räumen. "Ich habe mich dazu entschieden, die Politik zu verlassen", sagte Blümel am Donnerstagabend in einem veröffentlichten Statement.