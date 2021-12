Entscheidung im Januar : Bundesgerichtshof verhandelt über Mietkürzung für Geschäfte im Lockdown

Karlsruhe Müssen Geschäfte weiter Miete bezahlen, auch wenn sie pandemiebedingt geschlossen haben? Das klärt nun der BGH. Geklagt hatte der Vermieter einer Kik-Filiale.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet kommenden Monat über finanzielle Folgen der Pandemie für den Einzelhandel: Der zwölfte Zivilsenat verhandelte am Mittwoch über die Frage, ob ein Geschäft während eines Lockdowns Miete zahlen muss. Geklagt hatte der Vermieter einer Filiale des Textilhändlers Kik im Erzgebirge , ein Urteil wird für den 12. Januar erwartet.

Der Freistaat Sachsen ließ am 19. März vergangenen Jahres die Geschäfte wegen der Pandemie für einen Monat schließen. Kik zahlte deswegen im April keine Miete. Das Unternehmen verwies auf einen starken Rückgang der Umsätze. Es habe die meisten Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken müssen. Der Vermieter, eine Grundstücksverwaltung, wandte sich an das Landgericht Chemnitz. Dieses verurteilte das Unternehmen dazu, die volle Miete in Höhe von etwa 7580 Euro zu zahlen.