Weihnachtsgeschäft in Neuss : Eingetrübte Stimmung beim Handel

Weihnachtsgeschäft in Neuss

Mit kleinen Geschenken überraschte die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss die Besucher, die vor dem ersten Advent in die City kamen. Der Start ins Geschäft war trotzdem verhalten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Nachrichten über die Entwicklung der Pandemie verunsichern offensichtlich Händler wie Kunden. Der Start ins Weihnachtsgeschäft war deshalb auch in Neuss verhalten. Viele Händler korrigierten anschließend ihre Erwartungshaltung nach unten.

Der November wird für den Einzelhandel immer wichtiger und ist inzwischen hinter dem Dezember der Monat mit dem zweitstärksten Umsatz. Entsprechende Berechnungen vom statistischen Landesamt „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ decken sich mit dem Ergebnis einer Umfrage des Handelsverbandes Rheinland. Aber auch ein Umsatz, der im November laut IT.NRW 7,7 Prozent über dem Jahresdurchschnitt lag, tröstet nicht über einen – trotz Black Friday – sehr verhaltenen Start ins Weihnachtsgeschäft hinweg. „Die Besucherzahlen waren recht gut, die Umsätze nicht“, berichtete Verbandssprecherin Carina Peretzke am Sonntag. Auch Neusser Händler berichteten ihr, dass sie ihre Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft daher nach unten korrigiert hätten. „Eher mittelmäßig war noch das Positivste, was ich gehört habe“, sagt sie. Die Stimmung: eingetrübt.