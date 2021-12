Babyone, Babymarkt und Co. : Kinderwagen aus dem Netz

Münster Die Corona-Pandemie verändert auch das Geschäft der Babymärkte. Wer keinen Online-Handel hat, gerät unter Druck. Bei Marktführer Babyone sorgen die jungen Geschäftsführer daher für einen grundlegenden Wandel.

Das Virus und die damit verbundenen Einschränkungen haben im Handel große Gewinner und große Verlierer produziert. Während Online- und Versandhändler im vergangenen Jahr oft hervorragend verdienten, litten viele stationäre Händler unter den Folgen der Filialschließungen und Flächenbeschränkungen. Babyfachmärkte kamen bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie. Zwar litten auch sie im Frühjahr 2020 unter den Schließungen während des ersten Lockdowns. Babyone, Baby Walz und Co. durften unter anderem in NRW aber früher als andere wieder öffnen, damit werdende Eltern Babyschalen und Kinderwagen auch testen konnten vor dem Kauf.

Babymarkt 1989 eröffnete Albert Lütgenau in Dortmund die erste Babymarkt-Filiale. 2003 beginnt man mit dem Verkauf über den Online-Marktplatz Ebay, dem ein Jahr später ein eigener Online-Shop folgt. Seit 2011 ist das Handelsunternehmen Tengelmann an Babyone beteiligt und übernahm später auch die Mehrheit. Heute ist Babyone im Online-Handel Marktführer in Deutschland im Babybereich und beschäftigt knapp 500 Mitarbeiter.

Babyone Das Unternehmen wurde 1988 als Babyland in Freudenberg bei Siegen von Karl-Wilhelm Röhricht gegründet. Wilhelm Weischer, der Vater der aktuellen Geschäftsführer, war der erste Franchisenehmer. Er übernimmt das Geschäft später, das ab 1993 unter Babyone firmiert. Heute hat das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 35 eigene Fachmärkte sowie 68 Märkte im Franchise-System. Damit ist Babyone, das rund 1200 Mitarbeiter beschäftigt, Marktführer im stationären Handel.

Die Branche steht vergleichsweise gut dar. Bastian Siebers, Chef des Babyone-Konkurrenten Babymarkt.de aus Bochum freute sich bereits im Sommer über 30 Prozent höhere Umsätze aufgrund eines pandemiebedingten Sondereffekts: der Corona-Babys. In den ersten sechs Monaten wurden laut dem Statistischen Bundesamt viel mehr Kinder geboren als im Vorjahreszeitraum – und so brauchten viele junge Eltern eine Erstausstattung an Kindersitzen, Babyfläschchen und Co.

Die 250 Millionen Euro Umsatz, die Babymarkt noch Mitte des Jahres angepeilt hatte, wird man aber wohl nicht mehr erreichen. Aktuell rechnet das Unternehmen nur noch mit 230 Millionen Euro – immer noch ein Plus, aber ein kleineres. Auch bei Babyone ist man aktuell zurückhaltend, was die Jahresziele angeht. Man hofft auf 250 Millionen Euro. 2020 waren es 224 Millionen Euro.

Dass es so laufen würde, war jedoch zunächst nicht abzusehen, denn viel Geschäft ist in den vergangenen Monaten ins Internet abgewandert. „Im ersten Lockdown lag unser Online-Anteil nur bei zehn Prozent. Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie lange wir das durchhalten können“, sagt Jan Weischer: „Aktuell entwickelt sich unsere Branche sogar besser als der Einzelhandel insgesamt – und unser Online-Anteil steigt auch.“

Die Babymärkte profitieren nicht nur von einem temporären Anstieg der Geburten, sondern auch davon, dass sie nicht so abhängig sind vom Saisongeschäft. „Das klassische Weihnachtsgeschäft haben wir nicht. Babys werden ja das ganze Jahr über geboren“, sagt Babyone-Geschäftsführerin Anna Weber. Unsicherheiten gibt es dennoch. „In Österreich sind wir aktuell wieder im Total-Lockdown und in Deutschland machen es die Bundesländer alle etwas anders“, sagt Anna Weber. Sie und ihr Bruder hätten gelernt, sich flexibel auf verschiedene Situationen einzustellen.

Dazu gehört auch, dass sich stationäre Babyfachgeschäfte stärker an das geänderte Konsumverhalten anpassen müssen. Viele Eltern schätzen zwar die Beratung in der Filiale, wenn es um den Kauf von Babyschale oder Kinderwagen geht, doch gekauft wird dann online. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie setzte das die Branche unter Druck. Anbieter Baby Walz schloss bereits 2019 Filialen, das Umsatzwachstum im Corona-Jahr 2020 resultierte alleine aus dem Online-Handel.

Im Wettkampf um den Online-Markt muss Babyone aufholen. Die Münsteraner haben zwar seit 2009 einen Online-Shop, setzten aber lange auf den stationären Handel und damit überwiegend auf die eigenen Franchise-Partner. Am Franchise-Prinzip ändert sich auch weiterhin nichts, Anna Weber und Jan Weischer haben das Modell aber in eine Online-Welt übertragen. „Ship-from-Store“ nennt sich das Modell, bei dem Online-Bestellungen nicht primär aus einem zentralen Warenlager, sondern aus den Filialen versandt werden. Seit Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihren Sortimenten angeschlossen. „Bei uns ist jeder Franchise-Nehmer auch gleichzeitig Online-Händler“, sagt Anna Weber: „Bei den Warenkörben der Kunden gucken wir immer zuerst, wer die gesamte Bestellung liefern kann – und im zweiten Schritt geht es dann nach regionaler Nähe.“

Die beiden wollen Babyone modernisieren, auch kulturell. Das Unternehmen arbeitet mit Start-up-Gründern zusammen, um eine Eigenmarke zu entwickeln, während in der Zentrale in Münster die IT-Landschaft erneuert wird. „Wir müssen schneller und flexibler werden“, sagt Jan Weischer. An der Kernzielgruppe, den Kindern von null bis vier Jahren will man allerdings auch im Online-Handel weiter festhalten. „Ich glaube nicht, dass wir mal zum Anbieter für Kinderartikel für jegliche Altersklasse werden. Wir sind uns bewusst, was wir richtig gut können“, sagt Jan Weischer. Auch das Sortiment soll daher weiter gezielt ausgewählt und nicht aufgebläht werden. „Es gibt auch Dinge, die wir nicht ins Sortiment nehmen, zum Beispiel Kinderroller mit E-Antrieb. Das finden wir nicht sinnvoll. Die Kinder sollen sich ja bewegen“, sagt Anna Weber.