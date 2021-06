Hohe Kostensteigerungen machen Betrieb unrentabel : Neuer Zitterpartei um S-Bahn-Betreiber Abellio

Düsseldorf/Berlin Die Tochterfirma der niederländischen Staatsbahn lässt mit der Insolvenz drohen. Betroffen wären viele NRW-S-Bahnen.Das Land erklärt, das Mutterunternehmen müsse für Abellio haften, also sei ein Ende des Betriebes unmöglich. Eine Oppositionspartei im NRW-Landtag ist da eher vorsichtig.

Nachdem die Verkehrsverbünde in NRW mehr als ein Jahr Corona-Krise hinter sich haben, droht das nächste große Problem: Das gerade für das S-Bahn-Netz sehr wichtige Unternehmen Abellio droht praktisch mit der eigenen Insolvenz, um höhere Zahlungen durch die Politik in NRW und in vier anderen Bundesländern durchzusetzen. Abellio ist Ableger der niederländischen Staatsbahn, die wiederum dem Nachbarland gehört. Und nachdem Abellio in den Jahren 2019 und 2020 hohe Verluste einfuhr, schrieb nun der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra an die Ministerpräsidenten von NRW und vier anderen Bundesländern, bis zum 25. Juni müssten es nun endlich höhere Finanzmittel zugesagt werden. Die NRZ berichtete zuerst von dem Brief, informierte Kreise bestätigen den Inhalt. Die Gespräche über höhere Zahlungen an die Bahnunternehmen laufen schon seit vielen Monaten.