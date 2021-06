Dankeschön der Verkehrsverbünde : Freie Fahrt im ganzen NRW-Nahverkehr während der Sommerferien für Abo-Inhaber

Köln Verschiedene Verkehrsverbünde aus NRW bedanken sich bei ihren Kunden für die Treue während der Corona-Pandemie – mit kostenlosem Nahverkehr während der Sommerferien.

Inhaber von Abo-Tickets können sich in den Sommerferien auf kostenlose Reisen durch ganz NRW freuen. Kunden des Aachener Verkehrsverbunds (AVV), des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS), des WestfalenTarifs oder des NRW-Tarifs sollen vom 3. Juli bis 17. August kostenfrei und in Begleitung rund um die Uhr den Nahverkehr im gesamten Bundesland nutzen können, heißt es in einer Mitteilung.