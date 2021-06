Einigung ist in Sicht : Bauern sollen zusätzlichen Ausgleich für Insektenschutz erhalten

Berlin Bienen und viele andere Insekten sollen auf Feldern und Wiesen besser geschützt werden. Doch ein Gesetzespaket dazu steckt seit Monaten bei Bund und Ländern fest. Nun gibt es Signale für einen Kompromiss.

Damit sei das Thema, so wie es aussehe, noch in dieser Wahlperiode „als Paket“ abzuschließen, sagte Klöckner. Zum einen geht es um ein Insektenschutzgesetz, das in dieser Woche erneut von der Tagesordnung des Bundestags genommen wurde. Der Umweltausschuss billigte nun aber am Freitag den Entwurf, wie es im Pressedienst des Parlaments hieß.