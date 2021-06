Vorrangig Kurzentschlossene wollen in Urlaub : Eurowings meldet Buchungsboom

Köln/Düsseldorf Das Ende vieler Reisebeschränkungen nutzt dem Lufthansa-Ableger. Aber echte Billigpreise gibt es nicht. Mallorca ist Hauptziel, in Prag wird eine weitere Basis aufgebaut.

Funktion Die Kölner Lufthansa-Tochter Eurowings ist auf Kurz- und Mittelstreckenflüge in Europa konzentriert. Nur nach Frankfurt und München fliegt Lufthansa solche Routen selbst. Strategie Um gegen Ryanair und Easyjet standzuhalten, hat Eurowings die Kosten massiv in den letzten Monaten gesenkt. Ziel ist nun, bestimmte Flughäfen wie auch Düsseldorf zu dominieren.

Es bleibt dabei, dass das wichtigste Ziel ab den zwei großen nordrhein-westfälischen Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn Mallorca ist. Dabei ist die Landeshauptstadt der mit Abstand wichtigste Flughafen für Eurowings mit mehr als 70 Destinationen im Sommer, darunter erstmals Beirut im Libanon, die griechischen Inseln Santorin und Mykonos sowie auch Siziliens Inselhauptstadt Palermo. Wie sehr das Ende der Reisebeschränkungen das Geschäft anheizt, zeigt sich auch beim Ableger Eurowings Holiday, bei dem die Kunden einen Flug inklusive eines Hotels reservieren: „Wir haben noch nie so viele Buchungen an einem Tag gehabt wie an diesem Sonntag“, so Bischof.

Nächstes Jahr möchte Eurowings wieder mindestens 100 Jets einsetzen. Das wären 40 weniger als noch im Jahr 2019, aber Eurowings hat auch die gesamte Langstreckenflotte an Lufthansa abgegeben. Beim neuen Wachstum will das Unternehmen auf Stationen auch im Ausland setzen. Auf Mallorca sind bereits einige Jets inklusive Mitarbeitern stationiert, auch Salzburg ist wie Pristina (Kosovo) ein Standort, ab Herbst kommt Prag hinzu, 2022 soll mindestens ein weiterer Flughafen Jets als Heimatbasis aufnehmen.

Die Entscheidung für Prag als Stadt mit einem für Zentraleuropa hohen Lohnniveau bestätigt, dass Eurowings sich von Ryanair als Europas größtem Billigflieger abheben will. Während die Iren Tickets oft zu Kampfpreisen von 9,99 Euro in den Markt drücken, bietet Eurowings Tickets in der Regel nur ab 29,99 Euro an. Bei den meisten Flügen liege der Einstiegspreis bei 39,99 Euro, sagt ein Sprecher. In Düsseldorf hat Eurowings diesen Sommer großes Glück: Ryanair hatte sich mit dem Kauf von Laudamotion in der Landeshauptstadt eigentlich eine sehr starke Stellung mit sieben Jets erkämpft, gab aber im Herbst den Betrieb ab Düsseldorf wieder auf, weil die Nachfrage wegen der Corona-Krise zusammengebrochen war.