Bei siegreicher Bundestagswahl : Laschet und Söder versprechen Steuersenkungen für die Wirtschaft

Gehen beim Thema Steuern Seite an Seite: Armin Laschet (l.) und Markus Söder. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Botschaft der Chefs von CDU und CSU kommt bei den Unternehmen im Land gut an: Die Steuern sollen runter. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt hingegen einen anderen Schwerpunkt.

Die Union hat Unternehmen im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl umfassende Steuererleichterungen in Aussicht gestellt. „Je besser es den Unternehmen geht, desto mehr wird auch der Staat für seine staatlichen Aufgaben haben“, sagte Kanzlerkandidat Armin Laschet am Freitag beim „Tag des deutschen Familienunternehmens“ in Berlin. Der CDU-Chef sagte mit Blick auf Forderungen der Grünen und der SPD nach einer Vermögensteuer, es gehe um einen Grundsatzstreit. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach sich vor allem für deutlich mehr Tempo beim Ausbau der Infrastruktur und des Ökostroms aus. „Deutschland muss schneller werden“, sagte er.