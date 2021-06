Milliardenschwere Infrastruktur-Initiative : G7 wollen Chinas „Neue Seidenstraße“ mit „B3W“ kontern

Carbis Bay Die reichen Industrienationen wollen China nicht einfach so das Feld überlassen: Die G7 planen eine Milliarden-Initiative zum Aufbau von Infrastruktur in armen Ländern. Das Vorhaben soll eine Alternative zum chinesischen Multi-Milliarden-Projekt der „Neuen Seidenstraße“ sein.

Das berichteten US-Regierungsbeamte am Rande des G7-Gipfels im englischen Carbis Bay. Es gebe nach Schätzungen eine Lücke von benötigter Infrastruktur in Teilen der Welt in Höhe von 40 Billionen US-Dollar, die durch die Pandemie noch größer geworden sei, wurde hervorgehoben. Die Initiative, die von US-Seite „Build Back Better World“ (B3W) genannt wurde, soll im Abschlusskommuniqué stehen, das zum Abschluss des dreitägigen Gipfel am Sonntag angenommen wird.