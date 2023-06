So funktioniert es Klimafreundlich Grillen mit Kohle- und Elektrogrills

Hier kommt es zum einen auf die Art des Grills an und zum anderen auf die Art der Kohle, so Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW. „Kugelgrills sind im Vergleich zu offenen Grills relativ sparsam, weil die Wärme im Grill gehalten wird und daher weniger Kohle benötigt wird, um das Grillgut zu garen“, meint der Experte. Auch sollte der Grill entsprechend der Menge des Grillguts gewählt werden: Wer nur zu zweit grillt, für den reicht ein kleinerer Grill, wer dagegen regelmäßig große Grill-Partys veranstaltet, der benötigt einen Smoker. Zum anderen sollte man nicht irgendeine Kohle kaufen, sondern auf die Inhaltsstoffe achten: Laut Umweltbundesamt enthält jede zweite Grillkohle wertvolles Tropenholz und schadet damit erheblich der Umwelt. Besser sei einheimische Buchenholzkohle oder – was laut Heldt noch besser sei – eine Kohle-Alternative, die beispielsweise aus Olivenkernen oder Kokosnussschalen besteht, die dann zu Grillkohle verarbeitet werden. „Das sind die beiden Hauptprodukte, die man findet. Es gibt aber auch noch Holzkohle aus Weinreben, also aus dem Rückschnitt der Weinstöcke, und aus Maisspindeln“, sagt Heldt und empfiehlt, diese Kohlearten einmal auszuprobieren, weil damit auch sehr gute Grillergebnisse erzielt werden könnten. Zudem seien diese Arten fürs Klima besser, weil man zur Herstellung dieser keinen Raubbau aus anderen Ländern betreibt. Wer ganz sicher gehen will, sollte laut Verbraucherzentrale auf bestimmte Label achten: Siegel wie beispielsweise vom Forest Stewardship Council (FSC), das EU-Bio-Siegel oder das Naturland-Siegel gewährleisten, dass die verwendete Grillkohle ausschließlich aus Holz von nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt.