Stromausfall und Naturkatastrophen Was es im Notfall wirklich braucht – und was nicht

Einen solchen flächendeckenden Blackout hat es laut Bundesregierung in Deutschland bisher aber noch nicht gegeben. Die Stromversorgung in Deutschland gilt als eine der sichersten in Europa. Im Durchschnitt war 2022 in Deutschland die Stromversorgung je Verbraucher insgesamt 12,2 Minuten unterbrochen – in Nordrhein-Westfalen waren es 11,7 Minuten.