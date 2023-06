Finanzminister nimmt Stellung Wie finanzieren wir unsere Zukunft, Herr Lindner?

Eine Absage erteilte er auch dem Gedanken, die Finanzierung der Zukunft scheitere in Deutschland am Geld. „Das Problem ist nicht ein Mangel an Kapital, sondern der Mangel an Fachkräften.“ Hinzu kämen langsame Planungs- und Genehmigungsverfahren, etwa für Windparks. 170 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds seien ungenutzt. „Am öffentlichen Geld scheitert nichts“, bekräftigte Lindner.