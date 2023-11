Barbecue-Weltmeisterschaften in Costa Rica Grill-Team aus Nettetaler wird Vize-Weltmeister

Wer ein leidenschaftlicher Hobby-Griller ist, der nimmt für seine Leidenschaft schon so manches in Kauf: Grillen im strömenden Regen zum Beispiel, oder Wintergrillen mitten im Schnee. Und dann gibt es da noch so jemanden wie Erik Radmacher. Der grillt nicht nur gerne daheim in Nettetal, sondern steht als Kapitän einem ganzen Team vor. Das heißt „Wild West Barbecue“ und nimmt unter anderem an verschiedenen Grill-Wettbewerben teil: In Krefeld etwa wurde es dieses Jahr NRW-Landesmeister und in Belgien im vergangenen Jahr Weltmeister in der Disziplin Dessert. Dieser Titel wiederum war verbunden für die Qualifikation zur WM in diesem Jahr – in Costa Rica, oder ganz genau: im Club Hípico La Caraña in Santa Ana, City of San José. Und dort holte das Team in Minimalbesetzung jetzt die Silbermedaille in der Disziplin „Vegetarisches vom Grill“.