Dehoga NRW Gastwirte hoffen auf Steuererleichterung

Seit Juli 2020 gilt in der Gastronomie der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen. Die Regelung war wegen der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit ihren Lockdowns für das Gastgewerbe erlassen worden und wurde zwischenzeitlich bis Ende 2023 verlängert. Danach soll den bisherigen Planungen zufolge wieder der alte Satz von 19 Prozent gelten. Dagegen schlägt der Branchenverband Dehoga NRW Alarm: „Eine Steuererhöhung zum 1. Januar 2024 wäre eine Katastrophe für die Gastronomie und deren Vielfalt in NRW, aber auch für die Gäste“, sagte Patrick Rothkopf, Präsident des Dehoga NRW, unserer Redaktion. Entweder würden die Gastronomen die erhöhte Steuer an die Kunden weitergeben, was aber aus Rothkopfs Sicht zu einem „Preisschock bei den Gästen führen“ würde und weitere Umsatzrückgänge zur Folge hätte. Oder sie würden die Preise auf dem jetzigen Niveau halten und sie aus ohnehin niedrigen Gewinnen bestreiten. „Rücklagen gibt es nicht“, so Rothkopf. Eine Steuererhöhung hätte zur Folge, dass sich die „traurige coronabedingte Entwicklung“ mit fast 6000 Betriebsschließungen allein in NRW in den Jahren 2020 und 2021 fortsetzen würde. Von der Landesregierung erwarte man Unterstützung im Kampf gegen die Steuererhöhung.