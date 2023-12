Pflanzaktion in Leverkusen 250 Bäume für gutes Klima in Engstenberg

(bu) Bäume sind wichtig für das Klima. Mit einer Aufforstungsaktion am Rande der südöstlich gelegenen Leverkusener Ortschaft Engstenberg hat das Naturgut Ophoven dieses Ziel am Samstag tatkräftig unterstützt. Und das nicht alleine: Denn Jugendliche aus Leverkusener Schulen und Vereinen packten kräftig dabei an.