Berufungsprozess gegen Klima-Aktivistin aus Oldenburg Video-Beweis der Polizei wird Gericht nicht vorgelegt

Der 53-jährige Polizist war mit der technischen Einheit aus Wuppertal am 5. November 2021 morgens zur Nord-Süd-Bahn bei Neurath gerufen worden, um dort Klima-Aktivisten, die sich an die Schiene gekettet hatten, von den Gleisen zu holen. Er war beim Einsatz allein für die Dokumentation zuständig, das heißt, er filmte, wie die Kollegen die Aktivisten von den Armröhren befreiten. Als am Abend alle Demonstranten vom Gleis geholt waren, wollte die Einheit wieder abrücken, als sie telefonisch die Anweisung erhielt, noch am Abend die Videoaufnahmen ins Einsatzzentrum Polizeipräsidium Aachen zu bringen.