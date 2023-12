Klimaschutz Quartiersentwicklungen in Rees und Haldern beginnen

Für die Konzepterstellung ist sowohl die Beteiligung von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen als auch das Mitwirken interessierter Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Am Donnerstag, 18. Januar, findet um 19 Uhr die Auftaktveranstaltung für Rees im Bürgerhaus in Rees statt. In Haldern ist die Auftaktveranstaltung am Dienstag, 30. Januar, ebenfalls um 19 Uhr im Pfarrheim. In diesen Veranstaltungen werden Inhalte des Konzepts sowie Arbeitsschritte vorgestellt. Im Anschluss sollen dann Befragungen in Form einer Online-Beteiligung vorgenommen werden. So wird sichergestellt, dass auch die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort berücksichtigt werden.