Lokführer-Gewerkschaft GDL fordert 555 Euro mehr, 35-Stunde-Woche und 3000 Euro Inflationsausgleich

Zudem will die GDL mit Gründung der Genossenschaft „Fair Train e. G.“ neue Maßstäbe setzen. „Die Eisenbahner nehmen ihr Schicksal in Zukunft schrittweise in die eigenen Hände“, sagte Weselsky. Man habe ein Unternehmen gegründet, „welches im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung von Lokomotivführern mit fairen Bedingungen aufwartet“. Dies sei notwendig, um in Zeiten des Personal- und Fachkräftemangels die Bahnberufe attraktiver für den Nachwuchs zu machen. Im Bahnbereich gebe es den Marktführer Deutsche Bahn (DB), wo den eigenen Mitarbeitern tarifliche und soziale Leistungen absichtlich entzogen würden, monierte die GDL. „Damit muss Schluss sein, sonst werden wir in Deutschland in wenigen Jahren auf neu ausgebauten Strecken Ziegen halten können, weil keiner mehr in den Zügen arbeiten will“, erklärte Weselsky.