Start der Grillsaison Ist Grillen auf dem Balkon eigentlich erlaubt?

Bei frühlingshaften Temperaturen heißt es für viele: Ran an den Grill. „Angrillen“ ist ein Begriff, den man in sozialen Medien liest, sobald die Temperaturen wieder steigen und Freunde und Bekannte Bilder von reich gedeckten Gartentischen mit Würstchen, Fleisch und Gemüsespießen posten. Doch worauf kommt es bei einem guten Grill an? Und was gilt es beim Grillen am Rhein und im Park zu beachten? Die wichtigsten Infos im Überblick.