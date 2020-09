NHL : Lightning bezwingen Islanders und stehen im Stanley-Cup-Finale

Edmonto Die New York Islanders sind ohne die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl im NHL-Halbfinale gescheitert. Gegen die Tampa Bay Lightning verloren die Islanders das sechste Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 in der Verlängerung.

