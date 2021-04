KFC Uerdingen : Das letzte Spiel der Uerdinger im Münchner Olympiastadion

Im letzten Spiel im Münchner Olympia traf der FC Bayer Uerdingen auf die Löwen des TSV 1860. Erik Meijer, hier links im Zweikampf mit Jens Jeremies, erzielt per Foulelfmeter die 1:0-Führung. Foto: dpa

Krefeld Am kommenden Samstag betritt mit dem Fußball-Drittligist KFC im Spiel bei Türkgücü wieder eine Uerdinger Mannschaft in diesem Stadion den Rasen.

Das Auswärtsspiel am Samstag bei Türkgücü München führt den KFC Uerdingen nach fast genau 25 Jahren noch einmal zurück ins Münchener Olympiastadion. Die RP erinnert an denkwürdige Begegnungen der Uerdinger in der inzwischen denkmalgeschützten Arena.

Das für die Olympischen Spiele 1972 errichtete Stadion wurde in der laufenden Saison von Türkgücü München für Fußballspiele reaktiviert. Die Uerdinger haben insgesamt 18 Pflichtspiele im Olympiastadion bestritten. In der Bundesliga spielte man dort gegen die „Blauen“ vom TSV 1860 und 14 Mal gegen die „Roten“ vom FC Bayern. Hinzu kommt ein Duell mit den Bayern im DFB-Pokal.



Angekündigter Müller-Elfmeter verdirbt Auftaktspiel:

info Profifußball seit Samstag im Stadion zurück Im Sommer 2005 zogen der TSV 1860 und auch der FC Bayern München vom altehrwürdigen Olympiastadion in die neue Arena nach Fröttmaning. Seitdem fand dort lediglich ein Spiel auf Profiebene statt: Das Champions-League-Finale der Frauen 2012 zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Olympique Lyon. Am vergangenen Samstag kehrten gleich zwei Teams aus München selbst auf den Rasen des Olympiastadions zurück. Und zwar Türkgücü und die besagten Löwen. Beide kämpften in der 3. Liga um Punkte und sorgten für reichlich Nostalgie. Der TSV gewann mit 2:0. Auch die alte Anzeige funktioniert noch. Zuschauer profitierten davon im Stadion leider keine. Einige Schaulustige hatten sich aber auf einem Hügel in der Nähe versammelt. Das letzte Bundesligaspiel hatten die Löwen einst gegen Hertha BSC am 15. Mai 2004 im Olympiastadion bestritten.

Ein regelmäßig ausverkauftes Haus war für den FC Bayern München in den 70er und 80er Jahren alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Bei Spielen ohne große sportliche Relevanz oder gegen Clubs aus den unteren Tabellenregionen taten sich die Münchener gerade bei schlechten Witterungsbedingungen regelmäßig schwer, viele Zuschauer in die zugige, nur teilweise überdachte Betonschüssel im Münchener Norden zu locken. So wollten am 14. Februar 1976 bei Schneeregen auch nur 7.000 Zuschauer das erste Gastspiel des Bundesliga-Neulings Uerdingen beim damals amtierenden Europapokalsieger sehen. Die Uerdinger verkauften sich im ersten Durchgang erstaunlich gut gegen Beckenbauer & Co. Vor allem Klaus Lenzke war es eindrucksvoll gelungen, Bayern-Flügelflitzer Uli Hoeneß komplett abzumelden. Doch kurz nach der Pause sollten die Uerdinger dann Bekanntschaft mit der Abgezocktheit der Münchener machen. Nachdem Gerd Müller mit dem Versuch, einen Strafstoß zu schinden, gescheitert war sagte er zu seinem Gegenspieler Friedhelm Funkel: „Pass auf! In spätestens fünf Minuten gibt es einen Elfer für uns“. Beim nächsten Zweikampf mit Funkel ging der „Bomber“ ohne eine Berührung im Uerdinger Strafraum zu Boden und Schiedsrichter Herbert Lutz aus Bremen zeigte tatsächlich auf den Punkt. „Hellseher“ Müller verwandelte den Elfmeter anschließend höchstpersönlich zum 1:0 für die Münchener. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte dann Karl-Heinz Rummenigge mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung gegen die bis zum Schluss tapfer kämpfenden Uerdinger.



Papin gelingt Tor des Jahres: Am 30. August 1995 war der KFC Uerdingen erstmals unter seinem neuen Vereinsnamen zu Gast im Münchner Olympiastadion. Der KFC war vor dem Aufeinandertreffen am 3. Spieltag noch ungeschlagen und verkaufte sich auch bei den übermächtigen Bayern recht ordentlich. In der 27. Minute traf dann Jean-Pierre Papin nach einer Flanke von Markus Babbel mit einem spektakulären Seitfallzieher aus elf Metern zum 1:0. Der Treffer des Franzosen wurde von den Zuschauern der ARD-Sportschau nicht nur zum „Tor des Monats August“ gewählt, sondern später sogar zum „Tor des Jahres 1995“. Nach der Pause sorgte Thomas Helmer mit dem 2:0 schließlich noch für die endgültige Entscheidung zugunsten der Bayern.