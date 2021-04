FC Bayern München im Gegnercheck : Jamal Musiala ist der Senkrechtstarter

Leverkusen Am Dienstag (20.30 Uhr) empfängt der designierte Meister FC Bayern München den Tabellensechsten Bayer Leverkusen. Youngster Jamal Musiala befindet sich derzeit in überragender Verfassung.

Die Mannschaft Es brodelt bei den Bayern. Trainer Hansi Flick hat nach monatelangen Dissonanzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic verkündet, seinen Vertrag im Sommer auflösen zu wollen, die Klubführung reagierte verschnupft auf die Öffentlichmachung und „missbilligte“ Flicks Kommunikation. Man wolle die Gespräche nach der Englischen Woche fortsetzen. Auch bei Co-Trainer Miroslav Klose stehen die Zeichen auf Abschied. Der 137-malige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 beklagte unlängst mangelnden Respekt im Umgang miteinander. Hinzu kommt die recht lange Liste an Ausfällen. Serge Gnabry fehlt wegen seiner Covid-19-Erkrankung aus, Robert Lewandowski laboriert noch an seiner Bänderverletzung im Knie, und Niklas Süle plagen die Folgen eines Faserrisses. Hinzu kommen Corentin Tolisso (Sehnenriss) und Douglas Costa (Aufbautraining nach Haarriss im Mittelfuß). Nationalspieler Leon Goretzka ist wieder einsatzbereit. Er fehlte zuletzt beim Spiel in Wolfsburg wegen einer Obeschenkelzerrung.



Die Form Es sieht alles danach aus, als könnte auch diese Saison niemand den Dauermeister vom Thron stürzen. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger RB Leipzig beträgt bei noch fünf ausstehenden Spielen sieben Punkte. Dem neunten Titel in Serie und 31. insgesamt steht nicht mehr viel im Weg. Aber die Bayern sind defensiv ungewohnt anfällig. Das zeigen nicht nur die bereits 38 Gegentore in der Bundesliga, sondern auch das Pokalaus bei Holstein Kiel Ende Januar. In der Champions League war im Viertelfinale gegen Paris St. Germain Schluss. Die jüngsten Ergebnisse in der Liga waren ein 1:1 gegen Union Berlin und ein 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg.