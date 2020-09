NHL : Dallas erstmals seit 20 Jahren im Stanley-Cup-Finale

Dallas Die Dallas Stars sind erstmals seit 20 Jahren wieder ins Stanley-Cup-Finale eingezogen. Die Texaner gewannen Spiel fünf gegen die Vegas Golden Knights 3:2 nach Verlängerung und setzten sich somit in der Best-of-Seven-Serie mit 4:1-Siegen durch.

Chandler Stephenson (9.) und Reilly Smith (41.) brachten die Mannschaft aus der Spielermetropole in Nevada im Rogers Place in Edmonton in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Jamie Benn (50.) ermöglichte Joel Kiviranta (57.) durch seinen Powerplay-Treffer spät die Overtime für die Stars. In der Verlängerung brachte dann Denis Gurjanow (64.) mit einem eiskalt versenkten Schlagschuss die Entscheidung für Dallas - ebenfalls in Überzahl.